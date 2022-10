Sentences de Ménandre (trad. Janick Auberger et Michel Casevitz)

Amusantes souvent, irritantes et même dérangeantes parfois, les maximes transmises depuis l’Antiquité par de nombreux recueils voués à satisfaire siècle après siècle différents publics sont dans leur grande majorité anonymes, même si l’on reconnaît çà et là des extraits de Ménandre ou d’autres poètes comiques et tragiques connus. C’est néanmoins sous le titre de Sentences de Ménandre qu’on se plait souvent à les mentionner. Nées en Grèce, christianisées, traduites en arabe, en slavon, elles ont connu de multiples remaniements et adaptations ; en plus du corpus principal d’un bon millier de maximes, nous avons voulu joindre les recueils retravaillés par Grégoire de Nazianze, Maxime Planude et Georges Hermonyme en raison de leur cohérence, et nous avons ajouté les variations construites sur les joutes oratoires sans nul doute fictives entre Ménandre et Philistion, qui connaissent quatre versions. Le lecteur distinguera dans ces corpus, outre les bons mots qui sont le sel des discussions entre amis, les thèmes de prédilection de notre culture occidentale, inlassablement repris pour transmettre sans doute les valeurs qui devaient garantir la cohésion et le bon ordre de la société. De l’école aux conversations de dîners entre gens de bonne compagnie, ces maximes sont parvenues jusqu’à nous : certaines sont démodées, d’autres restent universelles, et on aime à penser que notre XXIe siècle en supprimera certaines et en ajoutera de nouvelles, continuant ainsi la longue chaîne de cette littérature dite gnomologique, celle des maximes sentencieuses ou satiriques.

Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION. – Les sentences dites de Ménandre

Ménandre

Les gnômai et sententiae

La littérature gnomologique

Les Sentences de Ménandre, éditions et traductions

Tradition manuscrite

Traductions antiques et modernes

Note aux lecteurs



TRADUCTION

Corpus principal (1 à 1029)

Comparaison entre Ménandre et Philistion

I - Ménandre et Philistion : Sentences et discussions

II - Comparaison entre Ménandre et Philistion

III - Disticha Parisina

IV - Sentences de Ménandre et Philistion



ANNEXES

Grégoire de Nazianze (IVe s.)

Maxime Planude (XIIIe s.)

Georges Hermonyme de Sparte (XVIe s.)



CORRESPONDANCES (Grégoire de Nazianze, Maxime Planude, George Hermonyme)

POSTFACE

BIBLIOGRAPHIE ET ABRÉVIATIONS

