Aldous Huxley, L'Éminence grise. Études de religion et de politique (trad. J. Castier)

La vie du Père Joseph (1577-1638), surnommé par ses détracteurs « l’éminence grise du cardinal de Richelieu » dont il était ministre, est un saisissant paradoxe.



Le jour, ce chef de redoutables services spéciaux dirige les opérations sur le champ de bataille. Son exercice impitoyable du pouvoir réussit à prolonger les horreurs de la guerre de Trente Ans.



La nuit, ce fondateur d’un ordre de religieuses contemplatives prie ou compose des poèmes.



Pourquoi Aldous Huxley, le romancier de Contrepoint et du Meilleur des Mondes, s’est-il fait le biographe de ce prodigieux méconnu, mélange de Talleyrand et de saint Jean de la Croix ?



Parce que, dit-il, « la création d’un tel homme dépasserait le génie de n’importe quel artiste littéraire ». Certainement aussi parce que le Père Joseph, politicien mystique, s’est vu, le jour comme la nuit, en bâtisseur d’un monde meilleur…

Romancier, poète et journaliste, Aldous Huxley (1894-1964) a mis sa prose, claire et simple, son esprit et son ironie au service d’une peinture satirique du monde moderne, notamment par le biais de la science-fiction (Le Meilleur des mondes, 1932).

TABLE DES MATIÈRES

I. Sur la route de Rome

II. L’enfance et la jeunesse

III. L’arrière-plan religieux

IV. L’évangéliste

V. L’accès à la politique

VI. Les deux collaborateurs

VII. La Rochelle

VIII. La Diète de Ratisbonne

IX. Faillite du succès

X. Politique et religion

XI. La scène finale

Appendice