La Dactylo, Démo d'esprit. Aphorismes et autres prismes

Depuis quelques années, La Dactylo essaime aux quatre coins de l’Hexagone ses pochoirs doux-amers inspirés par des sujets d’une éternelle actualité : l’absurde et sa beauté, les occasions d’ébriété, les amours contrariées, les états d’âme de la société, les fausses citations de célébrités...

Elle trouve dans cette pratique illicite une nouvelle identité et une multitude d’abonnés sur son compte Instagram. Ses aphorismes ici exposés, entre photos couleurs et jeux typographiques, prêtent à rire et à penser.

Avec Démo d’esprit, les marges du street art, assumant à la fois impact visuel et sensibilité poétique, renouent avec un genre littéraire millénaire : l’art du bref.