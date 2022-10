S. Castelluccio, Le Journal de la Cour 1723-1785

Trois registres manuscrits conservés aux Archives nationales, relatent le quotidien du Roi à Versailles entre 1723 et 1785. Sur plus de 1 400 pages se déroulent 63 ans de vie officielle de la Cour enregistrée par l’administration des Menus Plaisirs sous l’angle de l’étiquette, de l’organisation pratique et de la réalité du métier de roi au jour le jour.

L’historien Stéphane Castelluccio, avec la collaboration du conservateur des Archives nationales Pierre Jugie, nous présente ce Journal de la Cour, document exceptionnel en majeure partie inédit. Du lever au coucher public du roi, de l’accouchement de la Reine aux funérailles de Louis XV, tout est noté, sans oublier les fêtes, les feux d’artifice, les cérémonies, les voyages et les présentations…

Cette édition des registres présente les extraits les plus instructifs, les plus descriptifs et les plus à même d’évoquer la mécanique ordinaire et extraordinaire de la Cour. Après une substantielle introduction, les extraits sont commentés, afin de rendre compréhensible cette source unique. Ce Journal de la Cour apparaît comme une source et une référence inépuisables pour l’histoire culturelle de Versailles et du pouvoir royal.

Lire un extrait sur le site de la maison d'édition...