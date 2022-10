Raviver l'eau : pour une écopoétique comparatiste (Lausanne)

Colloque annuel du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL) de l'Université de Lausanne.

Si "l’insertion humaine dans des interdépendances écologiques ne concerne pas seulement ses pratiques de subsistance, sa façon de gérer l’accès aux ressources, mais aussi et tout autant son comportement symbolique et social" (Charbonnier 2022, 34), on peut penser, d’une part, que l’effort de transition écologique profiterait d’une mise au point sur les représentations de ces interdépendances et, d’autre part, que la littérature constitue un terrain privilégié pour enquêter sur les dimensions sociales et symboliques de la relation entre humain et nature. Ces dernières années, la question de déterminer quels sont les "savoirs" de la littérature dans ce domaine a participé de l’essor des approches écocritiques et écopoétiques (voir récemment, en français, Schoentjes 2020, Posthumus 2021). Pour son colloque annuel de 2022, le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) de l’UNIL entend mettre à profit regards croisés et approches comparatistes pour s’engager sur ces questions en étudiant en particulier les représentations littéraires du rapport des humains à l’eau .



Programme



Mercredi 9 novembre 2022 | Géopolis 2121

14h00 | Alain Ausoni (UNIL, EFLE) et Olivier Thévenaz (UNIL, ASA-latin)

Ouverture

14h15 | Ombretta Cesca (UNIL, ASA-grec)

L'eau de Styx dans la Théogonie d'Hésiode: valeur symbolique et normative

14h55 | Louis-Patrick Bergot (Strasbourg)

L'eau diluvienne: relectures écopoétiques de la Genèse et des Métamorphoses au Moyen Âge

15h35 pause

16h00 | Dylan Bovet (UNIL, ASA-latin)

Narcisse. Égocentrisme, éco-centrisme... et vice-versa

16h40 | Chen Cui (UNIL, anglais)

Water and the Unfolding of Emotion in Beowulf

17h20 | Solene Guyot (Strasbourg)

Les origines médiévales de l'imaginaire marin de Rosmersholm et de La dame de la mer d'Ibsen

18h00 pause

20h00 | Raviver l'eau | La Datcha, Lausanne

Soirée littéraire et remise des prix du concours d'écriture créative, en présence des écrivain·e·s Anne-Sophie Subilia et Blaise Hofmann

Jeudi 10 novembre 2022 | Anthropole 4030

09h00 | Juliette Peillon (Poitiers)

Raviver l’eau dans la littérature québécoise contemporaine: étude écopoétique d’une hydrophilie

09h40 | Sophia Hannah Mehrbrey (Heidelberg)

Le lac de montagne entre séismographe des transformations environnementales et réservoir de mémoires

10h20 pause

10h45 | Romain Bionda (UNIL, français)

Comment vivre le déluge, en trois drames contemporains (Th. Köck, Ph. Weiss, A. Zeniter)

11h25 | Laura Lahaye Vantroyen (Arras)

Poétique du dérèglement et crise de l'eau dans les drames contemporains

12h05 | Marie Rosier (UNIL, espagnol)

Eau et imaginaires lesbiens dans Inundación de Mag De Santo

12h45 repas de midi

14h15 | Éva Avian (Paris 3)

"Troublez l'eau: vous y voyez-vous?": l'eau et le statut de "personne" dans les Fables de La Fontaine

14h55 | Jean-Luc Guichet (Amiens)

L'eau du corps. Imaginaire liquide et corporéité au XVIIIe siècle

15h35 | Gauthier Dierickx (Saint-Louis, Bruxelles)

Personnification de l'eau: de la fiction au droit

16h15 pause

17h30 | L'Inde au fil de l'eau | Pôle Sud, Lausanne

Projection de films dans le cadre du festival Cinemasala 2022, "L'Inde au fil de l'eau"

Vendredi 11 novembre 2022 | Géopolis 1612

09h00 | Ana Marina Gamba (UNIL, espagnol)

Aquatic Utopias: Eco-Feminist Narratives in The Adventures of China Iron

09h40 | Corinne Fournier Kiss (Berne)

Le fleuve Amazone et la crise environnementale dans la pensée amérindienne

10h20 pause

10h45 | Antonio Rodriguez (UNIL, français)

Le Rhône dans la poésie romande. Comment bâtir littérairement des identités à partir des bassins-versants?

11h25 | Oriane Galimberti et Hans-Georg von Arburg (UNIL, allemand)

Wasserdichtung im Anthropozän: l'eau et nous dans l'écopoésie germonaphone

12h05 | Yvan Daniel (UCA-CELIS)

Écopoétique et météorologie: écrire la pluie

12h45 | Clôture