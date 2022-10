William Shakespeare, Le roi Lear (trad. O. Cadiot)

Olivier Cadiot, traducteur de Shakespeare ! Après La Nuit des rois (2018), et toujours à la demande du grand metteur en scène allemand Thomas Ostermeier et de la Comédie française, Olivier Cadiot a intégralement retraduit le Roi Lear, de William Shakespeare. Un vieil homme décide de partager son royaume entre ses trois filles. Mais la plus jeune, Cordélia, refuse de se soumettre au jeu terrible de qui sera la plus aimante. Le « noir projet » du vieux roi fou se brisera sur l’innocence et l’intégrité de la jeune femme, et sur son amour silencieux. La traduction d’Olivier Cadiot fait résonner le texte shakespearien d’une façon entièrement neuve et surprenante. Elle remet en cause tous les académismes, accélère la langue, et déploie chaque aspérité, incongruité du texte. La pièce dans la traduction d’Olivier Cadiot se jouera dans la grande salle Richelieu, avec Denis Podalydès en rôle-titre (roi Lear), à partir de septembre 2022.

