Ces images qui font battre notre cœur

On savait Mona Chollet capable de vivre une odyssée dans son espace domestique, acoquinée avec les sorcières, et soucieuse de réinventer l'amour, On ne la savait pas collectionneuse d'images et adonnée à la culture numérique. Dans D'images et d'eau fraîche (Flammarion), elle s'interroge sur une communauté qu'elle a rejointe il y a bientôt dix ans : celle des collectionneurs d’images en ligne, qui accumulent et partagent au fil des jours, sur Instagram, Tumblr, Flickr ou Pinterest, des photographies d’art, des tableaux, des dessins qu’ils aiment. L'essayiste le confesse volontiers : "cette activité en apparence anodine représente mon équivalent de la liste des "Choses qui font battre le cœur" dressée par Sei Shônagon, dame de compagnie de l’impératrice consort du Japon, dans ses Notes de chevet, au XIᵉ siècle. Dans un monde de plus en plus désespérant, j’ai envie de revendiquer ce rapport primaire et entêté à la beauté, cette confiance dans l’appui qu’elle offre, faisant de nous des perchistes arrachés momentanément à la gravité et catapultés dans les airs, libres et légers, avant de retomber… ailleurs." Fabula vous propose de feuilleter le livre…

Les indispensables Presses du Réel font paraître la traduction de la somme d'Andrea Pinotti et Antonio Somaini publiée en 2016 en Italie, qui offre un état des lieux des études sur la Culture visuelle, de ses origines dans l'histoire de l'art aux perspectives actuelles ouvertes par les nouvelles technologies, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de machine vision. Fabula vous invite à en découvrir un extrait sur le site de l'éditeur…

Avec l’essor du numérique, on aurait pu croire l'usage aux cartes postales résolument obsolète. Constamment réinventée, de manière souvent critique par les artistes et les écrivains, sa fabrique et son histoire restent pourtant plus que jamais d’actualité, autant que ses liens avec les représentations géographiques et culturelles. Dans Un monde en cartes postales. Cultures en circulation (ed.(Le Mot et le reste), l'équipe d'artistes et de spécialistes en histoire de l’art, littérature et philosophie réunie par Magali Nachtergael, Anne Reverseau donne à voir les circulations d’un médium d’apparence banale dans la culture moderne. Richement illustré, cet ouvrage renouvelle notre regard sur un objet patrimonial toujours séduisant, et à portée de main.

Rappelons la parution l'an passé du volume supervisé par Ludovic Cortade et Guillaume Soulez, déjà salué par Fabula : Littérature et cinéma. La culture visuelle en partage (Peter Lang), qui est venu révéler comment les études visuelles ont transformé le champ des sciences humaines en introduisant de nouvelles perspectives d’analyse interdisciplinaires pour penser la culture visuelle: étude des dispositifs de vision, anthropologie de l’image, intermédialité. S'y trouvent abordées les relations entre littérature occultiste et lanterne magique, le paradigme visuel chez Stendhal, le role des revues littéraires des années 1910, la visualité dans la poésie moderniste française des années 1920, la mise en page des films dans les collections littéraires, l’origine littéraire du glamour hollywoodien….