Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Culture visuelle

Traduit de l'italien par Sophie Burdet et Marine Aubry-Morici

Ttitre original : Cultura visuale. Immagini sguardi media dispositivi, Giulio Einaudi editore, 2016)

Un état des lieux complet des études sur la culture visuelle, de ses origines dans l'histoire de l'art aux perspectives actuelles ouvertes par les nouvelles technologies, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux, les questions principales et les nouvelles perspectives de recherche des études sur la « culture visuelle ».

Après avoir retracé les origines de cette notion dans la tradition de l'histoire de l'art et dans les théories de la photographie et du cinéma des premières décennies du XXe siècle, le livre reconstruit le développement récent, au niveau international, des visual culture studies et de la Bildwissenschaft. Les chapitres suivants proposent des outils essentiels pour étudier la dimension techniquement déterminée, mais aussi historiquement et socialement située, des images comme des formes de la vision.

Les exemples analysés proviennent de contextes culturels et de périodes historiques très variés et concernent jusqu'à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les nouvelles images produites par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de machine vision.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

—



« En synthétisant les débats contemporains sur la nature et les fonctions de l'image produite par les dispositifs techniques, Andrea Pinotti et Antonio Somaini étendent le champ du visible à de nombreux usages de l'image encore largement méconnus. D'une grande qualité didactique, Culture visuelle peut se lire comme un manuel. Le livre est avant tout riche de la synthèse des productions théoriques relatives à l'image en général, et à l'image en mouvement en particulier [...]. À mesure que la lecture avance, cependant, il apparaît [...] comme un essai à la pointe de la recherche francophone sur les nouvelles théories de l'image produite par des dispositifs techniques [...]. Culture visuelle s'avère ainsi une somme aussi bien rétrospective que prospective sur les mutations contemporaines des cultures de l'image. [Sa parution] permet de proposer un programme ambitieux pour une nouvelle génération soucieuse d'une compréhension élargie des phénomènes socio-culturels entourant l'image. » — Barnabé Sauvage, La Vie des idées

Lire l'article : "Peut-on imaginer le XXIe siècle ?"…

—

Andrea Pinotti est professeur d'esthétique et de théorie de l'image à l'Università Statale de Milan, où il dirige le projet ERC « An-Icon » dédié à l'histoire et théorie des environnements immersifs. Parmi ses publications, on peut citer les volumes Empathie. Histoire d'une idée de Platon au post-humain (Vrin, 2016) et Alla soglia dell'immagine. Da Narciso alla realtà virtuale (Einaudi, 2021).

Antonio Somaini est professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culture visuelle à l'Université Sorbonne Nouvelle. Parmi ses publications principales, on compte le livre Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio (Einaudi, 2011), ainsi que la codirection des volumes Repenser le médium. Cinéma et art contemporain (Les presses du réel 2022) et La haute et la basse définition des images (Mimésis, 2021). Il codirige, avec Emmanuel Alloa, Emanuele Coccia et Emanuele Quinz, la collection Médias/Théories aux Presses du réel.