J.-P. Thibaudat, Louis-Ferdinand Céline, le trésor retrouvé 

“Nuit après nuit, je respirais avec l’écriture de Céline, j’en étais obsédé, comme drogué. Ainsi, dans cet état presque second, je maîtrisais au mieux le vertige de la phrase, épousant son souffle et, plus encore, son ivresse. Un tête à tête inouï. J’étais comblé.Le temps était venu d’en finir avec le secret. Le temps était venu de la révélation et du partage.”

“Ils m’ont rien laissé... pas un mouchoir, pas une chaise, pas un manuscrit”, se plaignait Louis-Ferdinand Céline. En 1944, l’écrivain collaborateur fuit vers l’Allemagne. Des manuscrits disparaissent de son appartement, parmi lesquels plusieurs inédits. Nombreux sont ceux qui enquêteront, sans succès, au point de douter de l’existence même de certains de ces textes.Au début des années 1980, Jean-Pierre Thibaudat entre, dans le plus grand secret, en possession d’une caisse, un mètre cube de papiers... de la main de Céline. Des milliers de feuillets jaunis, raturés, certains reliés par des pinces à linge, des documents de toute sorte, des centaines de pages de Mort à crédit et les mythiques manuscrits inédits. Une condition était posée : ne rien divulguer avant la mort de Lucette Destouches, veuve de Céline.Au début du mois d’août 2021, leur découverte est rendue publique à la suite d’un imbroglio judiciaire. Un retentissement mondial. Le dépositaire accidentel­ d’archives de l’un des plus grands mythes littéraires du XXe siècle livre ici la véritable histoire de ce trésor retrouvé.

