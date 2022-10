Goliarda Sapienza, Le Fil de midi

« Alors je n’ai pas eu une crise de folie ? J’ai seulement essayé de mourir ? » En 1962, Goliarda Sapienza survit à une tentative de suicide. Rescapée, elle subit cependant une cure d’électrochocs censée la guérir de sa dépression. Elle n’en sortira que plus ravagée, au point de perdre la mémoire de la plus grande partie de ce qu’elle a vécu les dix précédentes années. C’est alors qu’un jeune psychanalyste entreprend de la soigner...



Le Fil de midi est le récit de cette thérapie, et de son échec. C’est une plongée dans le chaos intime de Goliarda Sapienza, un livre à l’image de ce qu’elle traverse à cette époque : fragmentaire, à fleur de peau, erratique. Bouleversant par sa fragilité, le texte témoigne de la lutte que mène l’auteure pour refonder un équilibre. Et c’est un chemin de vie qu’elle nous offre finalement, un lent parcours de reconstruction qui s’ouvre sur l’horizon le plus vaste : l’année même de la parution de ce récit en Italie, en 1969, ayant fait la paix avec elle-même, Goliarda Sapienza s’engage dans l’écriture de L’Art de la joie.

—

Goliarda Sapienza (1924-1996) est née à Catane. Elle ne trouve la reconnaissance qu’après sa mort, avec le succès en 2005 de la traduction en France du roman L’Art de la joie.

Le Tripode s'est engagé dans la publication de ses œuvres complètes.

Romancière et poète sous son patronyme et sous le pseudonyme d'Eilahtan, la traductrice Nathalie Castagné a longuement étudié le chant qu'elle pratique encore. Elle a traduit de l'italien de nombreux auteurs et des livrets d'opéra.

—

