Liane de Pougy, Dix ans de fête

Édition d'Éric Walbecq

Ensemble complètement inédit, Dix ans de fête se compose d’une série d’articles parus dans le quotidien La Lanterne en 1903 et 1904 qui raconte dans le détail et avec une liberté sidérante, la vie d’une demi-mondaine pendant une dizaine d’années. Comme l’annonce Liane de Pougy : « On y reconnaîtra toutes les reines de la fête, qui ont conquis la célébrité par la grâce de leur sourire et le prestige de leur beauté. Ces mémoires renfermeront les indiscrétions les plus piquantes, relateront les aventures les plus pimentées du Tout-Paris qui s’amuse… »

À la lecture des aventures de Liane, on est ébloui par son ton, son indépendance, sa désinvolture élégante. On y croisera des personnages importants, des athlètes anglais, des hommes de lettres comme Jean Lorrain, personnage capital de ces mémoires, ou D’Annunzio. Liane les aura tous aimés en leur faisant perdre la tête et les sens. Un document inédit et totalement surprenant par la vigueur et l’indépendance de ton. Ces confidences d’une reine de la Belle Époque raviront tous les amateurs de curiosités et de joyaux littéraires.

Liane de Pougy (1869-1950) a traversé son époque en suscitant d'immenses passions. Danseuse, courtisane, princesse, sainte, elle a également écrit plusieurs livres passés à la postérité, dont Idylle saphique et Mes cahiers bleus. Le présent ouvrage la restitue dans sa splendeur et son charme.

Éric Walbecq est bibliothécaire à la BnF et spécialiste de Jean Lorrain dont il a édité plusieurs correspondances inédites.