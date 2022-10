Ferdinand von Saar, Le Lieutenant Burda

Traduction et préface de Jacques Le Rider

Ferdinand von Saar, que l’on peut définir comme la « Maupassant viennois », analyse avec subtilité les problèmes psychologiques liés aux mutations et aux tensions sociales de son temps. Ses nouvelles mettent en scène les travers et les dérives d’un monde figé dans ses traditions mais déjà engagé sur la pente de la décadence. Le Lieutenant Burda s’inscrit pleinement dans cette veine cruelle.

Cette nouvelle, raconte l’histoire d’un officier d’origine petite-bourgeoise épris d’une jeune femme de la haute aristocratie et décrit les désillusions paralysantes que provoque cette passion impossible. Le destin de cet officier soucieux d’élégance, de savoir-vivre et d’ascension sociale s’achèvera de la manière la plus brutale.

Ferdinand von Saar excelle dans la description d’une société où les codes de caste et la pesanteur des conventions suscitent de violents désirs de transgression. Brisé par ses maladresses et ses illusions, le lieutenant Burda connaît le sort funeste d’un héros de tragédie.