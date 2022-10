Justine Rabat, Pasolini, corps vu - corps nu

Au début des années 1970, Pasolini renforce sa réflexion sur la société

de consommation et met en crise son présent de manière provocante.

Les corps vus par Pasolini ne ressemblent pas aux corps que nous

sommes habitués à voir au cinéma : ils ne sont pas normés ou aseptisés.

Les acteurs, choisis pour certains dans la rue par Pasolini, apparaissent

à l’écran comme des corps authentiques, imparfaits, presque

sauvages : ce sont des corps de femmes et d’hommes entièrement

nus, des corps errants qui se meuvent sur la ligne de crête qui sépare

l’interdit de la transgression.



La Trilogie de la vie apparaît aujourd’hui comme la synthèse de toutes

les réflexions de Pasolini sur l’érotisme et la sexualité provenant de ses

expériences esthétiques et politiques précédentes. Plus explicitement

encore que jusqu’alors, Pasolini se consacre à la représentation de la

vie des corps, de l’érotisme, de la violence et de la répression que le

pouvoir tente d’exercer sur les corps.



À partir de la Trilogie de la vie, l’autrice trace un parcours à travers

l’œuvre du poète-cinéaste le plus subversif d’Italie et ne cesse de questionner

la portée révolutionnaire du désir en apportant une réflexion

sur le modèle hétéronormé, sur l’homosexualité et sur la féminité, en

particulier à travers le personnage de Zoumourroud dans Les Mille et

Une Nuits : une femme qui renverse le patriarcat.