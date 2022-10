Charles Darwin, L'Origine des espèces (éd. J.-M. Drouin)

[On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life]

Au moyen de la sélection naturelle ou La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie

Révision de traduction : Daniel Becquemont

Édition de : Jean-Marc Drouin

Traduction (Anglais) : Edmond Barbier

La publication de L’Origine des espèces, en 1859, a marqué une révolution intellectuelle comparable à celle qui est associée aux noms de Copernic et Galilée.

En proposant une théorie de la « descendance avec modification » et de la « sélection naturelle », Darwin apportait des réponses aux questions qui préoccupaient les naturalistes de son époque. Le caractère radical de ces réponses aussi bien que les problèmes qu’elles laissaient en suspens ont alimenté d’emblée polémiques et controverses. De là les ajouts et les digressions qui, au gré des six éditions successives de l’œuvre, en vinrent à obscurcir le propos d’origine. En élaguant la traduction d’Edmond Barbier de ce qui ne figurait pas dans l’édition de 1859 et en y rétablissant ce qui en avait disparu, le présent volume permet au lecteur francophone de retrouver cette œuvre dans sa fraîcheur initiale.

