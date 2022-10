Annelies Schulte Nordholt, Georges Perec et ses lieux de mémoire. Le projet de Lieux

Textes décrivant ses lieux de mémoire, photographies, documents personnels ou collectés dans la rue : Lieux forme un vaste et passionnant ensemble par lequel Perec visait à ancrer son autobiographie dans l’espace urbain. Georges Perec et ses lieux de mémoire est la première étude monographique à se fonder sur l’ensemble de ce « livre mythique », resté longtemps inédit. Elle en explore les constantes thématiques, les pratiques d’écriture, les graphismes et les photographies, montrant l’impact de la rhétorique classique sur la méthode de Perec, qui fait que ces textes sont une véritable topique de ses lieux de mémoire.

Table des matières:

1e partie : Lieux dans tous ses états

Chapitre 1 : Genèse et devenir du projet

Chapitre 2 : Lectures critiques de Lieux



2e partie : Microlectures

Chapitre 3 : Gaités

Chapitre 4 : Joie et mélancolie d’une archive urbaine

Chapitre 5 : La photographie dans Lieux

Chapitre 6 : Autour de la rue Vilin



3e partie : Eclairages sur les Souvenirs



Chapitre 7 : Lieux. Une œuvre (de) rhétorique

Chapitre 8 : Le travail de la mémoire dans les Souvenirs

Chapitre 9 : Les lieux de l’écriture