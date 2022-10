Juliette Rennes, Métiers de rue. Observer le travail et le genre à Paris en 1900

Ce livre porte sur le travail dans les rues parisiennes et ses mises en images dans les années 1900. Partie d’une recherche sur les premières cochères et afficheuses parisiennes, Juliette Rennes s’est peu à peu détachée de ces figures pour restituer leur apparition parmi la population laborieuse travaillant sur la voie publique (marchandes des quatre-saisons, prostituées, camelots, artistes ambulants, porteuses de pain…). Une enquête qui éclaire l’ensemble de ces images à partir d’archives permettant de contribuer à une histoire du travail, de la rue parisienne et du genre.

Plus qu’un album photographique pittoresque sur les « petits métiers parisiens », cet ouvrage offre une riche vue d’ensemble du contexte de production et de réception de ces images. Le regard des photographes et éditeurs d’images de l’époque est en effet confronté à celui des enquêtes ouvrières, des reportages de presse, de la surveillance policière et de la statistique publique.

À travers un kaléidoscope de sources, cet ouvrage explore de quelle manière ces travailleurs et travailleuses de la rue se représentaient et étaient représentés, observés, scrutés, surveillés ou au contraire ignorés. Mobilisés comme catégories d’analyse, le genre, la classe et l’âge visent à éclairer non seulement l’organisation des métiers de rue, mais aussi l’économie du visible qui informait le regard sur les gens travaillant dehors et qui façonnait leurs interactions sur la voie publique.

Lire un extrait de l'ouvrage...