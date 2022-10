"Habiter la scène : Représentations et de la maison et imaginaires domestiques dans la création théâtrale contemporaine (textes et scènes)" (CEAC Lille/ Phénix Valenciennes)

vendredi 21 octobre 2022 journée d'études



"Habiter la scène : Représentations et de la maison et imaginaires domestiques dans la création théâtrale contemporaine (textes et scènes)",



organisée par le CEAC (Université de Lille) en partenariat avec le Phénix, scène nationale de Valenciennes.





La journée se tiendra au Phénix de 10h à 17h (Bd Henri Harpignies, 59300 Valenciennes). Réservation : billeterie@lephenix.fr.



Elle est organisée en résonance avec la programmation par le Phénix du spectacle Cendrillon de Joël Pommerat (Compagnie Louis Brouillard), dont les représentations ont lieu du 20 au 22 octobre 2022 (https://www.lephenix.fr/projects/cendrillon-22-23/).

Une rencontre avec des membres de l'équipe artistique du spectacle aura lieu à 11h30.



Programme détaillé : https://ceac.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/ceac/evenements/2022/Habiter_la_sce__ne..._-_Programme_V2.pdf

Ulysse Caillon, docteur en études théâtrales, membre associé CEAC

Maxence Cambron, MCF en études théâtrales, Université de Lille, CEAC