Jean-François de Saint-Lambert, Racconti esotici. L'abenaki, Ziméo, I due amici

Réunis et publiés pour la première fois en Italie, ces contes (L'Abenaki, Ziméo, Les deux amis) explorent, sous forme de fiction, le thème du Bon Sauvage et la comparaison entre homme "de la nature" et homme civilisé. Saint-Lambert (1716-1803) exprime ici sa pensée, marquée par la philosophie des Lumières, sur la question de l'altérité, allant jusqu'à élaborer, avec le conte intitulé Ziméo, une dénonciation radicale de la violence du colonialisme européen. Exotisme littéraire et réflexion philosophique caractérisent donc ces textes, injustement sous-estimés par la critique moderne.

—

Raccolti e pubblicati per la prima volta in Italia, questi racconti (L’abenachi, Ziméo, I due amici) approfondiscono, sotto forma romanzesca, il tema del Buon Selvaggio e il confronto tra uomo “della natura” e uomo civilizzato. Saint-Lambert (1716-1803) esprime qui il suo pensiero, spiccatamente illuministico, sulla questione dell’alterità, spingendosi fino a elaborare, con il racconto intitolato Ziméo, una radicale denuncia delle violenze del colonialismo europeo. Esotismo letterario e riflessione filosofica caratterizzano dunque questi testi, ingiustamente sottovalutati dalla critica moderna.

—

INDICE/SOMMAIRE

Modernità del "conte" settecentesco: esotismo letterario e discorso filosofico nei racconti americani di Saint-Lambert, p. 7

Cronologia, p. 15

Nota del traduttore, p. 18

L’Abenaki

L’abenachi, p. 19

Ziméo

Ziméo, p. 29

Les deux amis, conte iroquois

I due amici, racconto irochese, p. 73

Bibliografia, p. 133.