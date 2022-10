Marcel Proust, Lettres

A partir de la très célèbre Correspondance de Proust en vingt et un volumes, établie par Philippe Kolb, une sélection qui permettra au plus grand nombre possible d’accéder à cette œuvre.

Pourquoi lire une correspondance d’écrivain, et celle de Proust en particulier ? L’intérêt renouvelé des lecteurs pour ce genre s’explique peut-être par les mêmes raisons que celui qu’on porte aux biographies et journaux intimes : un désir de proximité, un désir de comprendre la célébrité. L’édition de Kolb étant une somme impressionnante et d’un accès rendu difficile par son volume même, il s’agissait d’en tirer une sélection au service des non-spécialistes comme des spécialistes. Pour en faire un seul volume, un choix drastique s’imposait, guidé par la volonté de respecter quatre axes principaux : réactions de Proust aux événements majeurs de sa vie et de la société ; comédie humaine ; formation esthétique, genèse et progression des oeuvres ; stratégie littéraire de l’écrivain. Cette nouvelle édition, à partir des vingt et un volumes d’origine, est une sélection qui permettra au plus grand nombre d’accéder à cette oeuvre. De plus, par rapport à l’édition de référence de Kolb, elle apporte quelques inédits, rétablit certains passages tronqués, et corrige certaines erreurs.

Katherine Kolb, fille de Philip Kolb, a préfacé l’ouvrage.

