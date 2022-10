H. Mitterand, Zola et le naturalisme 

L’œuvre romanesque d’Émile Zola (1840-1902) n’a pas cessé d’être lue, par tous les publics, populaires ou lettrés. Mais, de génération en génération, on l’a lue différemment. Le fait frappant, à notre époque, est l’intérêt qu’elle suscite dans tous les courants de la critique moderne. Ces lectures ont renouvelé notre connaissance de Zola : l’homme, son savoir et ses rêves, sa poétique et son écriture.

Prenant appui sur ces travaux, l’auteur propose une étude synthétique des principaux aspects de la formation littéraire, de l’inspiration romanesque et des techniques de Zola, afin de mieux comprendre le courant appelé « naturalisme » auquel la postérité l’a associé.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre premier — La formation intellectuelle et morale

Chapitre II — Le naturalisme théorique

Chapitre III – Un réalisme romanesque

Chapitre IV — Contraintes et séductions du récit

Chapitre V — Thématique et imaginaire

Chapitre VI — Le mythe et l'idéologie

Chapitre VII — L'écriture

Pour une conclusion

Chronologie biographique d'Émile Zola

Arbre généalogique des Rougon-Macquart

Index chronologique et analytique des romans

Bibliographie