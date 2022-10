Silverio Franzoni, Elisa Lonati et Adriano Russo (dir.), Le sens des textes classiques au Moyen Âge. Transmission, exégèse, réécriture

De l’Italie lombarde à l’Italie humaniste, de la renaissance carolingienne à celle de la France et de l’Angleterre aux xiie-xiiie siècles, ce volume se propose d’interroger une thématique connue – celle de la fortune des auteurs classiques latins au Moyen Âge – à partir de quelques perspectives nouvelles et en multipliant les types d’approche.

Organisées autour de trois axes – la transmission, l’exégèse et la réécriture – douze contributions s’intéressent à la manière dont les textes de l’Antiquité, tant en prose qu’en poésie, ont été cités, commentés et réemployés au fil des siècles, afin de conserver le patrimoine du passé tout en l’infléchissant pour atteindre des buts nouveaux.

En s’attachant à des produits littéraires variés, des œuvres originales à l’univers des gloses, des commentaires, des florilèges et des miscellanées, cette sélection raisonnée d’enquêtes montre comment les auteurs classiques ont connu une vie nouvelle – celle qui les a conduits jusqu’à nous – grâce à la copie et aux échanges, à la redécouverte fortuite ou à une renommée solide, à travers l’emprunt occasionnel ou le dépouillement systématique, l’excerption, l’adaptation et les vraies erreurs d’interprétation. Méthode philologique, critique littéraire et recherche historique se combinent, avec une attention particulière pour les modalités concrètes de la lecture et de l’exploitation des Anciens, et conduisent à de multiples approfondissements sur la genèse matérielle et intellectuelle de certaines œuvres : parmi elles, plusieurs doivent encore faire l’objet de travaux de première main, dont on donne ici les tout premiers résultats.

Table des matières :

Préface



Transmission



Andriano Russo, Thrax puer. Ancore sulla trasmissione de Anthologia Latina 709



Angela Cossu, Textes latines en flores, ou comment reconstruire les rapports entres les florilèges prosodiques du IXe siècle



Yannick Brandenburg, Excerpts from Vat. lat. 4929 in the Florilegium Angelicum, the Florilegium Gallicum, and Vincent of Beauvais



Silverio Franzoni, Il Florilegium Gallicum: un oggetto senza senso? Riflessioni sui contenuti e l’organizzazione di un florilegio classico del XII secolo



Exégèse



Daniela Gallo, La recensio pre-remigiana degli scholia carolingi a Giovenale



Camilla Poloni, Rapta quaedam: la trasmissione di un argumentum all’Eunuchus nei codici di Donato e Terenzio



Bénédicte Chachuat, La posterité de Lucain, Pharsale, 7.104-107



Lucia Degiovanni, A Medieval Reading of Ovid, Heroid 9 (Deianira Herculi) and its Influence on Later Literature and Art



Réécriture



Jean-Yves Tilliette, Horatius mutatus in melius ? Sur l’imitation des Odes par quelques poètes latins des XIe et XIIe siècles



Riccardo Macchioro, Rewriting Ps-Quintilian’s Declamationes Maiores in the 12th-Century “Renaissance”: Some Philological Remarks on the Excerpta Parisina and Monacensia



Ivo Wolsing, Epic, Empire and Tradition: The Classical East Recontextualized in 12th-Century Epic Poetry



Elisa Lonati, Hélinand de Froidmont lecteur des Anciens. Premières observations sur la dimension classique dans le Chronicon, ses sources et son influence sur la tradition encyclopédique ultérieure



Index

—

Silverio Franzoni est doctorant de la Scuola Normale Superiore (Pise) et de l’École Pratique des Hautes Études – PSL (Paris).

Elisa Lonati est doctorante de l’École Pratique des Hautes Études – PSL (Paris) et de la Scuola Normale Superiore (Pise).

Adriano Russo est doctorant de l’Université de Pise et de l’École Pratique des Hautes Études – PSL (Paris).