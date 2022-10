Jean Lorrain, Très russe. Suivi de son adaptation théâtrale par Oscar Méténier (éd. Noëlle Benhamou).

Vient de paraître :

Très Russe, deuxième roman de Jean Lorrain, évoque les amours de Madame Livitinof et du poète Allain Mauriat sur la côte normande. Publié en 1886, ce roman à clef provoqua la colère de Maupassant qui s’y reconnut sous les traits du ridicule Beaufrilan, tombé lui aussi sous le charme de Madame Livitinof, double de la Comtesse Potocka. Si le duel n’eut finalement pas lieu, il occulta la qualité du roman et des trois nouvelles qui l’accompagnent : « Holly Rodays », « À la mer » et « Esthéticité », qui tracent un portrait au vitriol de la haute société et du demi-monde. En 1893, Jean Lorrain aidé par Oscar Méténier adapta le roman à la scène. Cette pièce, reproduite ici pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle, montre combien Lorrain s’est livré à une réécriture moderne du Misanthrope de Molière. Devenu très rare en librairie depuis une douzaine d’années, ce roman, suivi de son adaptation scénique, dont nous avons établi la première édition critique, mérite d’être à nouveau offert au public.

Noëlle Benhamou est Maître de Conférences HDR en littérature française à l’Université de Picardie-Jules Verne et membre du CERCLL/Roman & Romanesque (UR 4283, Amiens). Spécialiste de Maupassant, elle lui a consacré sa thèse et de nombreux travaux. Ses recherches portent aussi sur l’œuvre d’Erckmann-Chatrian et sur l’intermédialité.

Table des matières

Introduction