Marie-Madeleine de Pazzi, Entretiens (trad. et éd. Gianfranco Tuveri, préface de Benedetta Papasogli)

Vient de paraître :

La religieuse Marie-Madeleine de Pazzi (1566-1607, canonisée en 1669), fut gratifiée très tôt d’extases et de visions, particulièrement intenses de 1584 à 1604, après son entrée au couvent des carmélites de Florence (1582). Les sœurs prirent l’habitude de transcrire ses paroles pendant ces rapts, en constituant cinq livres manuscrits. Par son extraordinaire densité, le Libro de’ Colloqui (1585) constitue la partie la plus ardue et la plus complexe de cet étonnant corpus. Jeune professe de quelques mois seulement, Marie-Madeleine a alors à peine dix-neuf ans. Nous la voyons vibrer intensément, dans son âme et son corps, jeune fille possédée par l’amour du Christ, et s’entretenir en conversation intime avec les trois Personnes divines et la Vierge Marie. Face à l’aveuglement incroyable de l’homme qui refuse le salut, elle frémit d’horreur. C’est le parcours mystique d’une âme qui s’abandonne entièrement à la volonté de Dieu et qui se passionne avec le Christ pour le salut du monde. Après les Quarante Jours qui l’ont introduite dans le monde de la vie mystique, les Entretiens sont le chemin de maturation qui prépare Marie-Madeleine de Pazzi à recevoir le septuple don de l’Esprit saint pour affronter son combat de cinq ans dans la « fosse aux lions » et œuvrer ainsi à la rénovation de l’Église.

Carme italien installé en France, écrivain, Gianfranco Tuveri achève avec ce volume la traduction des œuvres complètes de la sainte, commencée en 2002 avec les Quarante Jours (Jérôme Millon), poursuivie par Les huit jours de l’Esprit saint (2004), Cinq ans dans la fosse aux lions (2007), La rénovation de l’Église (2015), Aimer l’Amour (2016), puis un volume de Lettres (2020) et documents.



Spécialiste de la littérature spirituelle, professeur à la LUMSA (Rome), Benedetta Papasogli a publié à nos éditions Le « fond du cœur » (2000), La Mémoire du cœur au XVIIe siècle (2008), Le Sourire de Mentor (2015) ; on lui doit notamment, avec Bruno Secondin, La parabola delle due spose. Vita di S. Maria Maddalena de’ Pazzi (Turin, Gribaudi, 1976).

