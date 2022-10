Jacques Bens, Mémoires d'un « vieux crocodile ». Correspondance (1952-2001), éd. Marc Lapprand et Christophe Reig

Comment se fait-il qu’un jeune écrivain lancé avec conviction par Raymond Queneau, et soutenu par l’Oulipo, dont il fut l’un des membres fondateurs en 1960, n’ait pas atteint la postérité littéraire ? Dans cette correspondance croisée, Jacques Bens se révèle un formidable épistolier aux émotions contradictoires, à la fois abrupt et dolent, mais toujours animé par la rigueur intellectuelle, l’humour et l’humanité. Convaincu de la valeur de son écriture, et cependant ployant sous le joug des travaux alimentaires, cet amoureux des textes bien faits, en butte à l’insuccès, s’autoproclame « prolétaire des lettres » – se portraiturant parfois comme un « vieux crocodile ». Parallèlement, son exil de la capitale lui permet de conserver en son for intérieur une conception « puriste », de l’Oulipo, telle qu’elle fut vécue par ses membres fondateurs de la première décennie du groupe.

Marc Lapprand est professeur titulaire en lettres modernes au Département de français de l’Université de Victoria (Canada). Il a dirigé l’édition des Œuvres romanesques complètes de Boris Vian à la Bibliothèque de la Pléiade (2 vol. Gallimard, 2010). Il est également un spécialiste reconnu de L’Oulipo (Pourquoi l’Oulipo ?, Presses de l’Université Laval, 2020).



Christophe Reig est Maître de Conférences en Littérature française à l’Université de Perpignan et membre associé de l’équipe de recherche THALIM (Sorbonne Nouvelle, CNRS, ENS). Après avoir fait paraître une monographie sur Jacques Roubaud (2006), il a consacré de nombreuses études à R. Roussel, l’Oulipo et ses membres les plus actifs. Il a publié et coédité plusieurs ouvrages consacrés à la fiction contemporaine (Emmanuel Carrère – le Point de vue de l’adversaire, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2015 et Régis Jauffret – éclats de la fiction, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2017).



Aux éditions Honoré Champion, Marc Lapprand et Christophe Reig ont publié Noël Arnaud, chef d’orchestre de l’Oulipo. Correspondance 1961-1998, « Bibliothèque des correspondances, n° 97, 2018.

