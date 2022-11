Tirer la couverture

Clémence Imbert fait paraître la première histoire des Couvertures de livres en langue française (Actes Sud), riche de plus de 200 illustrations. Cette "histoire visuelle" explore les modalités et la finalité de la conception éditoriale, matérielle et graphique des couvertures de livres publiés dans toute l’Europe, dans les pays anglo-saxons, sans oublier les spécificités des productions nées dans les pays de l’Est comme en Asie.

Une occasion de rappeler la collection de Cent titres de Clémentine Mélois éditée naguère par Grasset et préfacée par Jacques Roubaud : une étonnante bibliothèque, où Clémentine Mélois pastiche par l’image les classiques de la littérature. Lirons-nous aujourd’hui Maudit Bic, d’Herman Melville, ou Père et Gay, de Léon Tolstoï ? Au fait, quel philosophe a-t-il écrit le Crépuscule des idoles des jeunes ? Pour décrypter les anagrammes, contrepèteries, homophonies, permutations et autres astuces de ces cent titres, on passera de la culture classique à la culture populaire, puisant dans des souvenirs de lectures, de chansons, de publicités ou de films. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Dans sa préface dévoile les indispensables dédicaces de cette bibliothèque : À l’est d’Eden rien de nouveau, Au bonheur des dames du bois de Boulogne, Chêne et chien andalou, Cléo de 5 à 7 contre Thèbes, Des souris et des hommes de bonne volonté…