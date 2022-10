Cycle de séminaires en ligne 2022-23 : Traduire les voix minoritaires (En ligne)

TRADUIRE LES VOIX MINORITAIRES / TRANSLATING MINORITY VOICES

SÉMINAIRE EN LIGNE / ONLINE SEMINAR 2022-2023







jeudi 20 octobre, 17h-18h30



_ Loïs CREMIER, « Les pratiques de genrement trans et non-binaires au prisme de la traduction »



_ Corinne OSTER, « Les subalternes de Spivak au prisme du genre : “Can the Subaltern Speak?” en traduction »



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJwlf-2hrj0vHdNxghzw4_h-izpZ7i-wuoEE







jeudi 8 décembre, 17h30-19h



_ Julie LOISON-CHARLES, « La non-binarité en traduction audiovisuelle : le pronom « they » dans quelques séries contemporaines »



_ Marguerite CAPELLE : « Retour d’expérience : Aborder la fluidité du genre en traduction »



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJ0pcuGhrD0pG93nv1HkzdO50wAT2nKZdiDE







jeudi 19 janvier, 17h-18h30



_ Luisa MONTES VILLAR, « Écrire et traduire les voix migrantes de la communauté hispanique installée en France. Les expressions du frañol et sa traduction dans les romans Hendaye (Eymar, 2013) et Pas pleurer (Lydie Salvayre, 2014) »



_ Perrine CHAMBON, : « Retour d’expérience sur des ateliers FLE de traduction plurilingue »



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJEsdeqtrDktGtQaLgXqiwgnfrYfwqA4w_cw







Thursday February 16, 17h-18h30



_ Karin BOSSHARD, "Translating heteroglossia in contemporary Scottish fiction – exploring the use of target language dialects as a translation strategy in the case of Ian Stephen’s A Book of Death and Fish"



_ Enza DE FRANCISCI, “Translating Southern Italian Voices at the National Theatre (London)”



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJAkfuiqrjIuHN20flxB47d9SF-3dENNv_lw







jeudi 16 mars, 17h-18h30



_ Shira ABRAMOVICH & Lénaïg CARIOU, « Le Rich oubli : Traduire la poésie d’Adrienne Rich en France aujourd’hui »



Présentation du projet de traduction suivi d’un atelier



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJAsdu2vqTgvGNJ44zSAexJGQx0jUKhS4Rij







jeudi 13 avril, 17h-18h30 (bilingual session)



_ Kossi Gerard ADZALO, « La question de la retraduction et de la réception de textes présentant des voix minoritaires : cas de Wole Soyinka et d'Ahmadou Kourouma. »



_ Laetitia SAINT-LOUBERT, “Inter-island translations: towards a (more) sustainable Caribbean literary ecosystem”



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJIoceyvqDwuEtbU2ebf75KRN7jpGux3gXlO







Thursday, May 11, 17h-18h30



_ Timothy LOMELI & Tiffane LEVICK, “Translating Black Paris: Workshop (Ady Soleil noir by Gisèle Pineau, translated for Liverpool University Press series “World Writing in French: New Archipelagoes”)”



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJYvfu2tqDovGdP9gYvkx5VY8dIWSznn8gKp







jeudi 8 juin, 17h-18h30



_ Maxime MARECHAL, « Vulnérabilité linguistique et interprétation. La fonction institutionnelle des interprètes prenant en charge les récits minorisés lors de l’instruction des demandes d’asile en France »



_ Quentin BOITEL, « Esthétique et politique de l'orthographe : traduire le nahuat, langue minoritaire du Salvador »



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJEpc-GprDguHdE3MmeB5V-L5iss8PCF52Mi







jeudi 22 juin, 17h-18h30



_ Marian PANCHON HIDALGO, « Censure et retraduction en espagnol de Raymonde Vincent, lauréate du prix Femina (1937) »



_ Amirpasha TAVAKKOLI, « La littérature kurde en Iran : le militantisme féministe et la traduction »



https://univ-tlse2.zoom.us/meeting/register/tJ0pcOivrzstGdfpJq-N0b63DjFdxdJWL63_