Retrouver la mémoire

Que pensaient les journalistes contemporains de la publication des livres que nous considérons aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre ? Le Rouge et le Noir, Madame Bovary, Les Misérables… ces titres appartiennent aujourd'hui au plus indiscutable des canons, et pourtant, comme toute œuvre culturelle, ils ont eux aussi essuyé le feu des critiques au moment de leur sortie. À l'initiative de M. Pedinelli, P. Ancery, Flammarion donne à lire une anthologie de critiques dithyrambiques ou assassines qui éclairent sous un nouveau jour notre perception de cinquante œuvres de notre patrimoine littéraire (de Baudelaire, George Sand, Zola, Huysmans…). Richement illustré, Chroniques ! est une invitation au voyage, une plongée revigorante dans notre passé qui nous montre que même les plus grands classiques n’ont pas toujours fait l’unanimité lors de leur publication.