Thanatographies : (re)penser la mort en littérature (Montréal & Longueuil)

Profitant d’un certain renouveau de la critique littéraire pour les questions concernant la relation entre la littérature et la mort, nous aimerions lancer une réflexion d’envergure (internationale, interordre, interdisciplinaire) sur ce qui touche de près ou de loin à ce que nous pourrions appeler les « thanatographies », c’est-à-dire aux liens qui unissent l’écriture et la mort : écrire la mort, écrire sur la mort, écrire contre la mort, écrire après la mort.



Colloque international, Thanatographies : (re)penser la mort en littérature est élaboré en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), l’Université de Montréal (UdeM) et le Cégep Édouard-Montpetit. Il se déroulera à Montréal et à Longueuil, du 19 au 22 octobre 2022.



19 octobre : Université de Montréal

20 octobre : Université de Montréal

21 octobre : Cégep Édouard-Montpetit (Longueuil)

22 octobre : Université de Montréal



Entrée libre

Informations : colloquethana.2022@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/events/655873256049413



Contributions de :

Ekaterina Alexandrova • Isabelle Alfandary • Vaiana Aupy • Mathieu Bélisle • Aglaé Boivin • Jean-Claude Brochu • Mathilde Buliard • Jean-François Chassay • Gabriel Cholette • Frédérique Collette • Julie Côté • Nicholas Cotton • Katherine Doig • Gilles Dupuis • Jean Emmanuel Etegle Meka • Karine Gendron • François Harvey • Martyna Kander • Marie Kondrat • Dominic Marion • Ginette Michaud • Pascale Millot • Manon Moreau • Emilie Ollivier • Isabelle Perreault • Cristina Robu • François Rochon • Maïté Snauwaert • Licia Soares de Souza • Hélène Tessier Amorim • Cosmin Toma • Karianne Trudeau Beaunoyer • Alain Vadeboncœur • Frédéric Weinmann



Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).







PROGRAMME



MERCREDI 19 OCTOBRE – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CARREFOUR DES ARTS ET DES SCIENCES, SALLE C-3061



15h30-16h00 – Mot de bienvenue des organisateurs

Nicholas Cotton (Cégep Édouard-Montpetit), Gilles Dupuis (Université de Montréal) et François Harvey (Cégep Édouard-Montpetit)



16h00-18h – Entretien autour de Les Acteurs ne savent pas mourir d’Alain Vadeboncoeur et Ce qui meurt en nous de Mathieu Bélisle

Alain Vadeboncoeur (Institut de cardiologie de Montréal), Mathieu Bélisle (Collège Jean-de-Brébeuf)

Modératrice : Catherine Mavrikakis (Université de Montréal)



18h-19h30 – Vin d’honneur, salle Marius-Barbeau, C-2081-2083









JEUDI 20 OCTOBRE – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CARREFOUR DES ARTS ET DES SCIENCES, SALLE C-3061



8h00-8h30 – Accueil des participant.e.s



8h30-9h00 – Mot de bienvenue des autorités de l’Université de Montréal



9h00-10h30 – Conférence d’ouverture

Frédéric Weinmann (Lycée Fénelon) – « “Ficelle, tu m’as sauvé la vie”. Réflexions sur ces morts qui chantent du soir au matin »

Modérateur : François Harvey (Cégep Édouard-Montpetit)



10h30-10h45 – Pause-Café



10h45-12h15 – Mise en terre, mise à mort

Jean-François Chassay (Université du Québec à Montréal) – « Le cadavre encombrant »

Katherine Doig (Université de Strasbourg/Paris-8) – « S’écrire pour disparaître »

Emilie Ollivier (Université de Nantes) – « La mort, l’échec et le Je : 4.48 Psychose de Sarah Kane et Eden, Matin Midi et Soir de Chloé Delaume »

Président : Michel Nareau (Cégep Édouard-Montpetit)



12h15-13h45 – Dîner



13h45-15h15 – Perspectives historiques I : du XIIe siècle au XVIIIe siècle

Ekaterina Alexandrova (Université du Wyoming) – « À la recherche du bonheur : le suicide et le savoir-vivre dans le roman français du dix-huitième siècle »

Hélène Tessier Amorim (Université Rouen Normandie) – « Le Premier Romantisme allemand, l’écriture et la mort : ou quand l’écrivain, en haut des cimes, embrasse la demeure de la nuit »

Gabriel Cholette (Université de Montréal/Cégep du Vieux-Montréal) – « Esquisse pour une typologie de la mort dans le récit français de la seconde moitié du XIIe siècle »

Présidente : Isabelle Arseneau (Université McGill)



15h15-15h30 – Pause-Café



15h30-17h00 – Perspectives historiques II : le XIXe siècle

Vaiana Aupy (Université de Toulouse II-Jean Jaurès) – « “En expirant le cygne chante encore, Ah laissez-moi chanter mon chant de mort !” Le discours agonique dans les Mémoires de Pierre-François Lacenaire »

François Rochon (Cégep de Saint-Laurent) – « Récits et savoirs de la mort de Théophile Gautier à Raymond Roussel »

Cosmin Toma (University of Oxford) – « Corps en ruines. Symptomatologie de la mort dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand »

Présidente : Sophie Ménard (Université de Montréal)









VENDREDI 21 OCTOBRE – CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT, SALLE D-2228



8h00-8h30 – Accueil des participant.e.s



8h30-9h00 – Mot de bienvenue des autorités du Cégep Édouard-Montpetit

Sylvain Lambert (Directeur général), Emmanuelle Roy (Directrice des études), Catherine Brodeur (Adjointe à la Direction des études) et Mélanie Rivest (Coordonnatrice du département de littérature)



9h00-10h30 – Hubert Aquin posthume

Jean-Claude Brochu (Cégep Édouard-Montpetit) – « Ils écrivent au meurtre. Julien Green et Hubert Aquin autour de Moïra »

François Harvey (Cégep Édouard-Montpetit) – « Portraits d’un suicidé : monumentalisation et mythification dans le discours de presse paru à l’occasion du décès d’Hubert Aquin »

Dominic Marion (Université de Montréal) – « La mort de l’écrivain ne sera pas télévisée »

Présidente : Vicky Pelletier (Cégep Édouard-Montpetit)



10h30-10h45 – Pause-Café



10h45-12h15 – L’art de la mort

Marie Kondrat (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CERC-EA 172/Université de Genève) – « Variations sur Callirrhoé : de l’image à l’écriture »

Isabelle Perrault (Université de Montréal) – « Le testament inachevable de Louis-René des Forêts : Ostinato et l’obstination d’en (ne pas) finir »

Karianne Trudeau-Beaunoyer (Université de Montréal) – « “Toute vie, évidemment, est un processus de démolition” : l’envers de la composition du personnage d’écrivain·e est-il la décomposition ? »

Président : Dominic Marion (Université de Montréal)



12h15-13h45 – Dîner



13h45-15h15 – Deuil de soi, deuil de l’autre

Frédérique Collette (Université de Toronto) – « Entre spectralité et sépulture : écritures du deuil traumatique chez Hélène Cixous et Camille Laurens »

Julie Côté (Université de Montréal/Cégep Édouard-Montpetit) – « “Tout finit mais ce que je t’écris continue” : écrire, mourir, et pourtant écrire encore dans Un Souffle de vie de Clarice Lispector »

Karine Gendron (Chaire McConnell-Université de Montréal) – « Ce qu’il vaut mieux taire : raconter la sœur décédée dans L’Autre fille d’Annie Ernaux »

Président : Alex Noël (Université de Montréal)



15h15-15h30 – Pause-Café



15h30-17h – Récit(s) de morts

Mathilde Buliard (Université Bordeaux Montaigne) – « Protéger les vivants, apaiser les disparus : les (en)quêtes contre la mort de D. Mendelsohn et d’I. Jablonka »

Martyna Kander (Université de Montréal) – « Une typologie de morts bien vivants dans la littérature caribéenne francophone »

Jean-Emmanuel Etegle Meka (Université du Québec à Rimouski) – « Les visages de la mort dans le roman de Calixthe Beyala. De la figuration du funeste à la symbolisation des tragédies coloniales en Afrique »

Présidente : Julie Côté (Université de Montréal/Cégep Édouard-Montpetit)



17h-17h15 – Transfert au Studio, Salle D-2320



17h15-18h15 – Dire la mort

Cristina Robu (St Lawrence University) – « Thanatosphère symbolique : les Hervés de Catherine Mavrikakis »

Licia Soares de Souza (Université de l’État de Bahia, au Brésil) – « L’espace de suicide et l’espace de pandémie dans la sémiosphère montréalaise »

Président : Jean-Marc Larrue (Université de Montréal)



18h15-19h30 – Cocktail dînatoire





SAMEDI 22 OCTOBRE – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CARREFOUR DES ARTS ET DES SCIENCES, SALLE C-3061



8h30-9h00 – Accueil des participant.e.s



9h00-10h15 – Conférence d’honneur

Ginette Michaud (Université de Montréal) – « La vie la mort la survivance : quelques réflexions sur l’“œuvre-vie” et ses apories »

Modérateur : Nicholas Cotton (Cégep Édouard-Montpetit)



10h15-10h30 – Pause-Café



10h30-12h – Écritures du deuil

Pascale Millot (Université de Montréal/Cégep Édouard-Montpetit) – « Soigner sa mère, soigner sa mort chez Sophie Calle et Hélène Cixous »

Aglaé Boivin (Université de Montréal) – « Je ne suis plus là, je suis mille crayons »

Maïté Snauwaert (Université de l’Alberta – Campus Saint-Jean) – « Apprendre à mourir par la littérature. L’expérience de la perte dans les journaux de deuil contemporains »

Président : Gilles Dupuis (Université de Montréal)



12h-12h15 – Pause-Café



12h15-13h45 – Conférence de clôture

Isabelle Alfandary (Université Sorbonne Nouvelle/Collège International de philosophie) – « Mourir d’écrire : la mort dans les œuvres tardives »

Modérateur : Patrick Poirier (Directeur général des Presses de l’Université de Montréal)



13h45-14h15 – Mots de clôture

Nicholas Cotton (Cégep Édouard-Montpetit), Gilles Dupuis (Université de Montréal) et François Harvey (Cégep Édouard-Montpetit)