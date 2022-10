Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en Hollande Correspondances (1733-1801), éd. Kees van Strien

Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en Hollande Correspondances (1733-1801)

Édition de Kees van Strien

Paris, Classiques Garnier, coll. "Lire le dix-huitième siècle", 2022





Au XVIIIe siècle les précepteurs les plus prisés par les élites protestantes des Provinces-Unies furent les Suisses. Les lettres échangées avec leurs élèves et employeurs nous montrent leur vie quotidienne avec leurs « jeunes amis » qu’ils étaient censés discipliner, instruire et éduquer.

