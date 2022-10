Stéphane Giocanti, La Renaissance du Sud

Le miracle est arrivé ! Il se nomme Mirèio, le poème que Frédéric Mistral, le fondateur du Félibrige, publie en 1859, au mitan du siècle des nationalités. À partir de là, et jusqu’à aujourd’hui, va fleurir, au Sud, une immense renaissance des langues et des littératures. En Provence, mais aussi dans le Languedoc, la Gascogne, le Limousin et l’Auvergne. C’est cette saga culturelle du Midi que raconte ici, avec science et style, Stéphane Giocanti.

Qui sont ces rebelles en butte au jacobinisme et à la stigmatisation des « patois » ? Quelle a été leur fabuleuse aventure héroïque et collective ? Quel rôle l’occitanisme a-t-il joué au sein de ce réveil ? Comment ce renouveau a-t-il influencé Alphonse Daudet, Jean Giono ou Marcel Pagnol ? Que reste-t-il de ce rêve à l’heure où les locuteurs naturels connaissent un crépuscule ? Et que nous dit cette résistance alors que la France s’interroge sur son avenir ?

Avec ce panorama inégalé, complet et clair, alerte et accessible, Stéphane Giocanti nous initie comme jamais au Sud, à sa terre et à son ciel, à ses peuples et à ses parlers. Une célébration lumineuse.

Essayiste et romancier, Stéphane Giocanti est, entre autres, l’auteur de T. S. Eliot ou le monde en poussières, C’était les Daudet, Une histoire politique de la littérature ainsi que de Kamikaze d’été.

