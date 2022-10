Primo Levi entre France et Italie. Regards croisés (Vérone)

La Journée d’étude Primo Levi entre France et Italie. Regards croisés s’inscrit dans le cadre du séminaire doctoral L’Alphabet de la Shoah. Mémoire et narration du Département des langues et littératures étrangères de l'Université de Vérone (cfr. https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&id=9085).



Sophie Nezri-Dufour, maître de conférences en Littérature et civilisations italiennes contemporaines, spécialiste de l'œuvre de Primo Levi, présentera une communication intitulée : Matière et esprit, violence et culture : l'antagonisme de Jacob et Esaü dans l'œuvre de Primo Levi, dans laquelle elle analysera la présence des deux importantes figures bibliques dans l'œuvre de l'écrivain turinois. Jacob et Esaü se révéleront être des références intellectuelles et éthiques essentielles, au lendemain de la déportation, preuve d'un retour séculier aux textes du judaïsme dans l'après-Shoah. Fabio Levi, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Turin et président du Centre international d'études Primo Levi, dans son intervention intitulée Primo Levi, un’anima di “invidiabile capienza”, partira de la citation de Philippe Roth pour lire l'histoire d'Auschwitz et réfléchir sur l'extermination en tant que dimensions indissociables, donnant un nouvel éclairage sur l'œuvre de l'écrivain.



La Journée d'Etude est organisée par Rosanna Gorris Camos, professeur titulaire de Littérature française à l’Université de Vérone, et Francesca Dainese, post-doctorante à l’Université de Padoue. Elle est soutenue par le Doctorat en Langues et Littératures étrangères, par le Département de Langues et Littératures Étrangères de l'Université de Vérone et par le CAER - Centre Aixois d'Etudes Romanes de l’Université Aix-Marseille.



La Journée d'Etude aura lieu dans la salle Olimpia du Palais des langues et des lettres de l'Université de Vérone, Via San Francesco 22, 37129, à partir de 10h00. L'événement se déroulera en présentiel et en vidéoconférence.



Pour toute information et inscription, mailto: francesca.danese@unipd.it ou rosanna.gorris@univr.it