Séance d'information sur le doctorat en lettres françaises à l'Université de Chicago

Séance d’information sur le programme de doctorat en lettres françaises



Mercredi 16 novembre à 17:00



Centre de l’Université de Chicago à Paris



6, rue Thomas Mann 75013







Cette réunion aura pour objectif de présenter le programme de doctorat dans les domaines des humanités en général et en particulier dans celui des lettres françaises.La séance est ouverte aussi aux personnes s’intéressant à la littérature comparée et au théâtre.

En outre, la réunion présentera le programme de cotutelle à l’Université de Chicago.





1) Programmes de doctorat en lettres françaises :



L’Université de Chicago, qui figure dans les classements internationaux parmi les dix meilleures universités dans le monde, offre un programme reconnu de doctorat en lettres françaises. Ce programme repose sur une forte composante interdisciplinaire et ouvre des perspectives de carrières internationales.

Les critères d’admission au doctorat sont rigoureux, mais les candidats admis reçoivent des bourses de six ans couvrant tous les frais de scolarité et fournissant un salaire qui permet de vivre confortablement.



Lors de la réunion du mercredi 16 novembre à 17h00, nous serons heureux de répondre à vos questions concernant les sujets suivants :



Comment préparer un dossier de candidature ?



Quels sont les critères d’admission ?



Quelles sont les conditions de financement ?



Quelles sont les conditions de recherche ?



Comment s’organise la vie des étudiants ?



Cette séance est ouverte à tous les étudiants inscrits en Master 1 et 2.



Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire auprès d’Arnaud Coulombel à l’adresse suivante : acoulomb@uchicago.edu



Pour plus d’informations sur le programme de doctorat en lettres françaises, voici le lien vers le site du Département de Langues et de Littératures Romanes :



https://rll.uchicago.edu/



2) Le programme de cotutelle à l’Université de Chicago :



Nous discuterons du programme de cotutelle qui permet, selon les exigences spécifiques à chacune des institutions concernées, à un doctorant d’obtenir un PhD de l’Université de Chicago conjointement à un doctorat français en soutenant une seule et unique thèse sous la supervision de deux directeurs de recherche respectivement affilié à l’Université de Chicago et à un établissement d’enseignement supérieur français.



Pour une présentation du programme de cotutelle, cliquez sur ce lien :



https://fcc.uchicago.edu/international-dual-ph-d-degree/



Pour en savoir plus sur le Centre de l’Université de Chicago à Paris, cliquez sur ce lien :



https://centerinparis.uchicago.edu/

Soyez des nôtres le mercredi 16 novembre à 17h00, au Centre de l’Université de Chicago à Paris, 6 rue Thomas Mann, Paris 13e.