Erich Auerbach avait fait de Dante son auteur de prédilection. Entre 1921 et sa mort, il lui a consacré une quinzaine d'essais dont le plus vaste, "Dante poète du monde terrestre", a exercé une influence profonde sur la recherche dantesque, en particulier en Italie. Diane Meur avait réuni et traduit en 1999 l'ensemble de ces Écrits sur Dante accueillis par les éditions Macula qui rééditent ce volume à l'occasion du 700e anniversaire de la mort du poète.

—

Rappelons à cette occasion le volume publié naguère par Paolo Tortonese, Erich Auerbach. La littérature en perspective (Presses Sorbonne nouvelle), dont l'Atelier de théorie littéraire donne toujours à lire l'Avant-Propos, mais aussi l'importante bibliographie établie par D. Berthezène, et auquel Acta fabula avait consacré l'un de ses dossiers critiques : "Auerbach en perspective".