G. Perec et M. Bober, Récits d’Ellis Island. Histoires d’errance et d’espoir

À l’occasion des 40 ans de la mort de Georges Perec (1936-1982), voici une nouvelle édition de l’album illustré de Georges Perec et Robert Bober paru en 1995 et consacré à Ellis Island. Description scrupuleuse de l’île par où transitèrent, de 1892 à 1924, tout près de la statue de la Liberté à New York, près de seize millions d’émigrants en provenance d’Europe. Il permet, dans sa nudité, de comprendre l’importance qu’eut pour Georges Perec cette confrontation avec le lieu même de la dispersion, de la clôture, de l’errance et de l’espoir.

Avec de nombreuses reproductions issues du film documentaire réalisé par Robert Bober.