Journées d’études internationales : « Lire Fatema Mernissi. Approches pluridisciplinaires » (Clermont-Ferrand)

Journées d’études internationales

Lire Fatema Mernissi. Approches pluridisciplinaires

organisées par la Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UPR 4280) de l’Université Clermont Auvergne

6-7 octobre 2022, MSH de Clermont-Ferrand (4, rue Ledru)





Programme :

Jeudi 6 octobre 2022 (13h30-18h00)



13h30 Accueil des participant.e.s

Allocution d'ouverture Bénédicte MATHIOS, directrice du CELIS

Assia MOHSSINE, co-responsable de l'axe de recherche « Décentrements » et responsable scientifique des Journées d'études internationales



Séance 1 : « Resituer le débat sur la femme »

Modératrice : Assia Mohssine

14h00 María Reyna CARRETERO RANGEL (UNAM, Cátedra Fátema Mernissi) : Fátema Mernissi : entre ensoñación y trashumancia

14h30 Stéphane DUFOIX (Université Paris-Nanterre (Sophiapol) et Institut universitaire de France) : Le harem et le genre : Fatima Mernissi et Oyèrónkẹ Oyěwùmí face aux discours occidentaux

15h00-15h30 Débat et pause-café



Séance 2 : « L'arme la plus explosive : le dialogue »

Modératrice : Nasima Moujoud

15h30 Raja RHOUNI (Université Chouaib Doukkali, El Jadida) (en visio) : Décoloniser la sociologie marocaine

16h00 Rédouane ABOUDDAHAB (Université Le Mans) : Femmes du Maroc : Lalla Essaydi à la lumière de Fatema Mernissi

16h30 Débat





17h00 Conférence plénière

Modératrice : Nasima Moujoud

Paola BACCHETTA (University of California, Berkeley) (en visio) :

Lire-Traduire Mernissi



17h45-18h30 Débat





Vendredi 7 octobre 2022 (9h00-13h00)



Séance 1 : « Dans les prairies de la mémoire »

Modérateur : Rédouane Abouddahab

9h30 Loubna BELAARBI (Université Hassan II, Casablanca) : La conjonction du discours sociologique et du discours littéraire dans l'écriture de Fátima Mernissi

10h00 Nasima MOUJOUD (Université Grenoble Alpes) : Fatema Mernissi peut-elle être née dans un harem ? Lire Mernissi avec une approche décoloniale

10h30-11h00 Débat et pause-café



Séance 2 : La pensée en action

Modératrice : Loubna Belaarbi

11h00 Touriya FILI-TULLON (Université de Lyon II) : Fatima Mernissi : un exemple du féminisme postcolonial

11h30 Assia MOHSSINE (Université Clermont Auvergne) : Fatema Mernissi et Gloria Anzaldúa : regards croisés

12h00 Débat et clôture