F. Martin-Scherrer, Pol Bury. Livres et écrits

Le sculpteur Pol Bury occupe une place prépondérante dans l'art cinétique du 20e siècle. Et si l'on souhaite bien comprendre son oeuvre de sculpteur, on vous encourage vivement à lire ses écrits...

Si ses débuts en peinture ont été marqués par l'influence du surréalisme, il s'en éloigne par la suite en rejoignant le groupe Cobra, puis en poursuivant ses travaux du côté de l'abstraction. Son cheminement personnel le pousse à la sculpture, avec la création d'objets animés de mouvements lents et aléatoires. Sa participation à la 32e Biennale de Venise en 1964 signe le début d'une carrière internationale, confirmée ultérieurement par de grandes rétrospectives qui parcourent les Etats-Unis et l'Europe. Travailleur infatigable, il développe la pratique de son art sous diverses formes : sculpture, travaux graphiques, films, bijoux, estampes numériques, œuvres monumentales, fontaines... Or, du début de sa carrière à la fin de celle-ci, l'artiste n'a cessé d'écrire et de publier des livres.



Le but du présent essai est d'explorer l'importante dimension que prend l'écriture dans son activité créatrice. Comment s'articule-t-elle avec sa démarche artistique ? Pol Bury ne mélange pas les activités plastique et littéraire : pour lui, une sculpture est une sculpture, et un livre est un livre. Toutefois, son écriture procède directement de la pratique de son art. Il la traduit et la transpose non pas "littéralement" mais "latéralement", grâce à une invention constante dans la forme et dans le contenu de ses textes. Entre le caractère poétique de ses réalisations plastiques et la manière décalée dont il en use avec toutes les composantes du livre, s'instaure une "circulation" qui ne cesse de se renouveler. Pour le dire autrement : Pol Bury œuvre en poète et écrit en artiste. Pour bien comprendre son œuvre de sculpteur, il faudra lire ses écrits...

Docteur ès Lettres et spécialiste de Jean Tardieu, Frédérique Martin-Scherrer a participé à des travaux de recherche sur la littérature contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2 depuis les années 1990. Auteure de nombreux articles sur les poètes du 20e siècle, elle s’est plus spécifiquement intéressée aux rapports entre poésie et peinture. Ses travaux les plus récents portent sur les œuvres du sculpteur cinétique Pol Bury.