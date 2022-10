G. de Winchester, Livre des proverbes (éd. E. Wolff)

Geoffroy (avant 1055-1107), originaire de Cambrai et passé en Angleterre à la faveur de la conquête normande, devint prieur à Winchester. Il y écrivit un Liber prouerbiorum : livre des proverbes, composé de 238 poèmes de longueur croissante (de 2 à 18 vers). Les poèmes, à mi-chemin entre la maxime et l'épigramme, sont remarquables par la grande richesse formelle dont ils témoignent, avec en particulier l'usage des vers serpentins.

Les thèmes qu'il aborde sont notamment l'amitié, l'avarice, l'envie, l'éloge et le blâme, la constance et la légèreté. Geoffroy de Winchester y donne des conseils sur la manière de conduire sa vie et exhorte à la vertu et à la tempérance. L'œuvre, étonnamment laïque de la part d'un prieur, donne un aperçu de la littérature de sagesse médiévale en latin. On propose ici une édition-traduction annotée de ce texte riche, qui n'a jamais été traduit dans aucune langue.

Sommaire

Introduction

Liber prouerbiorum domini Godefridi prioris/Livre des proverbes de maître Geoffroy, prieur

Index des noms propres de la traduction

Lire la table des matières et l'introduction...