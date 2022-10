Lucie Barette, Corset de papier

La bonne épouse, la bonne mère, la bonne ménagère, une sorte de femme totale : voilà ce que donnent à voir les magazines et les journaux féminins depuis qu’ils existent. Il faut revenir au moment où émergent les codes de cette presse spécialisée pour comprendre comment ce corset de papier s’est formé, cloisonnant la féminité dans le dévouement aux hommes, seuls au pouvoir. Cependant, l’espace médiatique ouvert par l’essor de la presse féminine est aussi un lieu où s’expriment celles qui ne peuvent le faire par ailleurs, et où elles élaborent des tactiques d’émancipation. C’est dans les coulisses de cet espace paradoxal que nous emmène cette palpitante enquête historique et sociale, où la représentation de la féminité émerge comme un champ de bataille politique.

Docteure en littérature et langue françaises, enseignante en information- communication à l’Université de Caen Normandie, Lucie Barette est spécialiste des écrivaines-journalistes du XIXe siècle, de leurs choix de carrière et d’écriture. Elle concentre également ses recherches sur la presse féminine et la figure de la flâneuse. Elle est aussi l’autrice de la thèse Les écrivaines- journalistes sous la monarchie de Juillet : la presse au service d’une reconnaissance littéraire.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Les injonctions contradictoires de la presse féminine", par Marie Viguier (en ligne le 3 octobre 2022).

« À quel moment être une femme est-il devenu une spécialisation nécessitant sa propre presse ? » Dans Corset de papier, Lucie Barette propose en réponse à cette brûlante question une analyse critique et généalogique de la presse féminine du XIXe siècle à nos jours.

