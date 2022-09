Henry James, Un portrait de femme

Édition présentée et annotée par Annick Duperray.

Traduction de Philippe Neel.

Henry James débute l’écriture d’Un portrait de femme en 1880, alors qu’il réside à Florence. Son héroïne, Isabel Archer, est une jeune Américaine récemment devenue orpheline qui, à l’invitation de sa tante, part découvrir l’Europe. Au cours d’un voyage qui la mène de l’Angleterre à l’Italie, Isabel, idéaliste et innocente, fait l’apprentissage, parfois douloureux, de la vie, du mariage et de la compassion. Mais jamais elle ne se départit d’une irrépressible soif de liberté.

À travers une galerie de personnages inoubliables, Henry James nous livre une formidable peinture de l’aristocratie du XIXe siècle, et décrit avec brio la confrontation entre l’Amérique et la vieille Europe. Avant-gardiste et lumineux, ce Portrait de femme est l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre.