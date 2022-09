Servius, Commentaire sur l'Énéide de Virgile. Livre VIII (G. Ramires, éd.)

Servius, Commentaire sur l'Énéide de Virgile. Livre VIII

Édité par Giuseppe Ramires, traduit et commenté par Muriel Lafond

Les commentaires de Servius aux œuvres de Virgile connurent un succès considérable durant des siècles et ils sont encore souvent cités de nos jours, tant par les exégètes du poète que par les historiens des religions. On ne sait pas grand-chose de ce savant professeur, sinon qu’il a vécu à Rome, à la fin du IVe s. Le commentateur connaît donc une époque qui oscille entre respect pour un passé glorieux et crainte face aux menaces contemporaines. Le chant VIII de l’Énéide, comme en suspens avant le déclenchement des combats au livre suivant, offre des thèmes qui ne pouvaient que susciter l’intérêt de Servius. La bienveillante et modeste hospitalité d’Évandre se prête à l’exaltation des mœurs de ces temps anciens ; l’épisode d’Hercule et Cacus permet certes d’introduire des développements mythologiques, mais aussi de s’arrêter sur une figure particulièrement importante dans l’Antiquité tardive, tant pour les païens que pour les chrétiens ; la cérémonie en l’honneur du fils de Jupiter est l’occasion d’évoquer de façon minutieuse le rituel si spécifique de l’Ara Maxima ; la promenade dans Pallantée oscille entre passé et futur. Et que dire du fameux bouclier d’Énée qui clôt ce chant si célèbre, hymne à la gloire de Rome et d’Auguste ? Ce livre des origines entre en résonance avec les préoccupations d’un homme vivant une période de grands bouleversements, tant politiques que religieux, et qui s’efforce, en expliquant Virgile à ses disciples, de préserver le passé au moment où son monde s’écroule.

Lire la suite...

Table des matières

Notice

Nature des ajouts du Servius Danielis

Apport des ajouts du Servius Danielis

Incohérences et confusions serviennes

Un commentaire parfois source d’étonnement

Justification de Virgile

Citations internes et cohérence virgilienne

Auteurs les plus cités (et ceux qui ne le sont pas)

Homère

Sensibilité poétique

Langue

Rhétorique

Philosophie

Religion romaine

La place des mythes et leur interprétation

Hercule

Histoire romaine

Le texte

Manuscrits utilisés

La tradition Δ

La tradition Γ

La famille τ

La famille α

Les familles γ σ

Autres manuscrits du commentaire de Servius

La tradition SD

Le fragment Spangenberg

Les feuillets ambrosiniens

Autres manuscrits du commentaire SD

Les éditions imprimées

L’orthographe

L’apparat critique

Problèmes d’édition du texte et solutions retenues

Avertissement

Remerciements



Bibliographie

Conspectus siglorum