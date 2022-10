Inédites en français, les quatre comedias de La Vie à Alger, Les Bagnes d’Alger, Le Vaillant Espagnol et La Grande Sultane Doña Catalina d’Oviedo ont été directement inspirées à Cervantès par le souvenir de ses propres mésaventures en Méditerranée et par son séjour à Alger, où il fut captif de 1575 à 1580, comme on ne le sait pas assez. Anne Duprat, Florence Madelpuech-Toucheron et Anne Teuladeviennent de donner aux Classiques Garnier la première édition critique française du Théâtre barbaresque de Miguel de Cervantès.

Illustr.: Le marché aux esclaves d’Alger (1684), Jan Luyken — Amsterdam Historic Museum.