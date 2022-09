S. de Sainte-Marthe, Scaevolae Sammarthani Tumulus, Œuvres complètes, t. VIII (éd. Jean Brunel)

Parution

Scévole de Sainte-Marthe, Œuvres complètes, t. VIII (éd. Jean Brunel)

La publication du Tombeau de Scévole de Sainte-Marthe se justifie, autant que par son contenu, par un souci de fidélité à Scévole lui-même, aux organisateurs de l’ouvrage et particulièrement à Abel, qui s’est voulu le continuateur de son père, enfin aux collaborateurs et au public du XVIIe siècle, pour qui l’œuvre complète d’un écrivain devait comporter un Tombeau.

La présente édition reproduit celle de 1630, avec une introduction contenant un catalogue des contributeurs du recueil. En effet, outre le portrait de Sainte-Marthe qui apparaît au fil des 144 pièces que comporte l’ouvrage, c’est peut-être la qualité des quatre-vingt-trois collaborateurs qui fait l’intérêt principal de celui-ci. Parmi les parents et compatriotes du défunt, plusieurs grands personnages de l’État et une vingtaine d’avocats au parlement de Paris, émergent des hommes tels que Daniel Heinsius, Hugo Grotius, Urbain Grandier, Fédéric II Morel, Théophraste Renaudot, Nicolas Richelet et quatre futurs membres de l’Académie française. C’est dire que le recueil donne une image de la génération intellectuelle qui a succédé à Scévole de Sainte-Marthe en continuant de l’admirer.



L’édition des Œuvres complètes de Scévole de Sainte-Marthe est établie par Jean Brunel, ancien Professeur à la Faculté des Lettres de Poitiers, avec la collaboration de Pierre Martin, Professeur dans la même Université.

Sommaire

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

I. LES COLLABORATEURS

A. Les membres de la famille

B. Loudunais

C. Poitevins, Fontenaisiens

D. Angevins, Tourangeaux

E. Allemands, Écossais et Hollandais

F. Conseillers d’État, Conseillers au parlement de Paris

G. Avocats au parlement de Paris

H. Divers

II. ORGANISATION

CHRONOLOGIE

STRUCTURE

III. IMAGES DU DÉFUNT

A. Les ancêtres, le nom, l’éducation

B. Actions et évènements

C. Les oeuvres

D. Les enfants

E. La vie post mortem

F. Portrait physique et moral

IV. ASPECTS FORMELS

Grec, latin et français

Formes grecques et latines

Formes françaises

V. FIGURES ET IMAGES

VI. LA PRÉSENCE DE RONSARD

Note sur la sépulture et les épitaphes de Scévole de Sainte-Marthe.

V. C. SCÆVOLÆ SAMMARTHANI … TUMULUS LE CONTENU EN CE TOMBEAU

SONNETS A LA MEMOIRE DU MESME SIEUR DE SAINTE-MARTHE.

SCEVOLE OU CHANT PASTORAL SUR LE TRESPAS DE MONSIEUR DE SAINCTE-MARTHE

DE SCÆVOLA SAMMARTHANO ELOGIA.

LA VIE DE SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE par GABRIEL MICHEL Sieur de Roche-maillet.

ERRATA IN TUMULO SCÆVOLÆ SAMMARTHANI CORRIGENDA

INDEX ET TABLES.

Illustrations.

Imprimeurs et libraires (XVIe-XVIIIe siècles).

Bibliothèques, Collèges et Universités.

Monuments et lieux publics.

Index géographique.

Index historique.

Index des noms de personnes.

FIN.