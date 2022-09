Jean Pruvost, Marcel Proust « psychologue original » dans les dictionnaires (1920-1960)

Marcel Proust « psychologue original » … Voilà qui surprend ! Il s’agit pourtant du commentaire unique attribué de 1925 à 1951 à l’« auteur d’À la recherche du temps perdu » dans un dictionnaire de grand renom. En vérité, les lexicographes des dictionnaires, petits ou grands, furent d’abord dans l’embarras pour définir le génie de l’écrivain avant d’offrir une image toujours plus riche et originale de l’homme et de son œuvre. Suivre méthodiquement l’évolution de ces articles, découvrir sous l’anonymat qu’ils sont parfois rédigés par un académicien, repérer chronologiquement les indices de la notoriété sans cesse croissante de Marcel Proust – photographies, tableaux, commentaires inattendus à propos de la madeleine, de Combray, de l’adjectif proustien, etc. –, tel est l’objectif de cet essai, à la fois source documentaire et voyage inédit au cœur de l’univers proustien.

Qu’il soit préfacé par un éminent proustien, Thierry Laget, apportant également son éclairage à propos de Proust et des dictionnaires, constitue un privilège supplémentaire particulièrement appréciable.

Jean Pruvost, professeur des universités émérite, Grande Médaille de la francophonie de l’Académie française, chroniqueur de langue et directeur éditorial de toutes les éditions Honoré Champion, se passionne pour les mots et la littérature.