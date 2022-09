Victor Hugo, Angelo, tyran de Padoue (éd. d'Olivier Bara)

Dans l’Italie du XVIe siècle, Angelo est le gouverneur de Padoue, tout-puissant en apparence. Car au-dessus de lui plane le pouvoir ténébreux et menaçant de Venise. Angelo est d’abord tyran chez lui en tant qu’époux despotique de Catarina. Soumise aux lois du mariage d’intérêt, la patricienne Catarina ne connaît l’amour qu’auprès de Rodolfo, un jeune homme qu’aime aussi une comédienne et courtisane, la Tisbe, amante d’Angelo. Dans l’ombre de ces quatre personnages se glisse l’inquiétant Homodei, figure de l’envie et agent de la vengeance. Face à Catarina et à la Tisbe, en qui se résume la condition des femmes, se dressent ainsi trois hommes que guide une inquiétante pulsion mortifère.

Cette pièce historique, qui mêle drame politique et tragédie domestique, montre des êtres pris au piège d’un terrifiant univers d’oppression, de surveillance et de délation, où s’immiscent le désir et la passion.

