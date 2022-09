Créer une mémoire des passés antiques. Choix, constructions et transmissions du IXe au XVIIIe s. (ERC AGRELITA, Paris)

Créer une mémoire des passés antiques.

Choix, constructions et transmissions du IXe au XVIIIe siècle

Journées d'étude ERC AGRELITA

organisées par Catherine Gaullier-Bougassas



Paris, amphithéâtre de la Bibliothèque Sainte-Barbe, les 13 & 14 octobre 2022

Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2022 à l’adresse suivante : caroline.crepiat@univ-lille.fr

Programme :



Jeudi 13 octobre



-9h Accueil



-9h10 Introduction, Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Lille, ERC AGRELITA)



-9h20-10h Keynote Speaker : Astrid Erll (Université Goethe – Francfort), « Odyssean Mnemohistories : On the Promises and Pitfalls of Studying Memory across the longue durée »



Session 1 :



-10h-10h25 Naïs Virenque (Université Catholique de Louvain), « Un art de la mémoire démocritéen ? Réécrire l’histoire antique de l’art de la mémoire »



-10h25-10h45 discussion



-10h45-11h pause



Présidence de séance : Frédérique Lemerle (CNRS-Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours)



-11h-11h25 Emilia Di Rocco (Sapienza Université de Rome), « Creating the Memory of the Classical Past in Medieval Biblical Exegesis : Robert Holkot and The English “Classicizing Friars” »



-11h25-11h50 Mathilde Kaisin (FNRS-Université de Liège), « Transmission et réélaboration des théories musicales antiques à travers le De modis musicis antiquorum de Girolamo Mei »



11h50-12h10 Discussion



Session 2 :



Présidence de séance : Édith Karagiannis-Mazeaud (Université de Strasbourg)



-14h45-15h10 Sandrine Hériché Pradeau (Sorbonne Université), « “Mémoire architecturale” et histoire universelle dans quelques Temples de la fin du Moyen Âge »



-15h10-15h35 Frédérique Lemerle (CNRS-Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours), « La Grèce de papier des lecteurs de Vitruve au XVIe siècle »



-15h35-16h Discussion



-16h-16h15 Pause



Présidence de séance : Émilie Séris (Sorbonne Université)



-16h15-16h40 Laura Foulquier (Université Lyon 2), « “[E]lle est riche en colonnes, en sarcophages, en autels de marbres et de jaspes” – Les remplois antiques de l’abbaye Saint-Alyre (Clermont-Ferrand) »



-16h40-17h05 Marion Beaufils (Université Paris 1), « Des femmes et des vestiges : altérité, désir et affect dans la construction d’une mémoire de l’antique à la Renaissance »



-17h05-17h30 Discussion

—

Vendredi 14 octobre



Session 3 :



Présidence de séance : Clarisse Evrard (Université de Lille, ERC AGRELITA)



-9h-9h25 Émilie Séris (Sorbonne Université), « Portraits d’hommes illustres de l’Antiquité : le musée de Paul Jove et ses Elogia uirorum illustrium »



-9h25-9h50 Patrick Michel (Université de Lille), « Les curieux français et la construction d’une mémoire antique régionale ou nationale au XVIIIe siècle »



-9h50-10h10 Discussion



-10h10-10h25 Pause



Session 4 :



Présidence de séance : Patrick Michel (Université de Lille)



-10h25-10h50 Margriet Hoogvliet (Université de Groningen), « Le “Livre de bonnes meurs” (c. 1404) de Jacques Legrand : l’actualité de la philosophie grecque à la fin du Moyen Âge »



-10h50-11h15 Édith Karagiannis-Mazeaud (Université de Strasbourg), « Mémoire de la Grèce dans les livres d’emblèmes en français du XVIe siècle »



-11h15-11h40 Chloé Perrot (BnF), « Les personnifications iconologiques, entre conservation et instrumentation d’une tradition antique »



-11h40-12h10 Discussion et clôture



—

Join us 13-14 October, Paris, for workshops on

"Creating a memory of ancient pasts : Choices, constructions and transmissions from the 9th to the 18th Century"!

Registration is mandatory.

The ERC AGRELITA project is about the Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550) : how invented memories shaped the identity of European communities.



The AGRELITA project ERC n° 101018777 was launched on October 1st 2021. It is a 5-year project (2021-2026) financed on an ERC Advanced Grant 2020 through the European Union’s Research and Innovation Programme Horizon 2020.