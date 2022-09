Le Débat des années 1840 sur l'abolition de l'esclavage : une anthologie, éd. Barbara T. Cooper

Ce volume ne prétend pas passer en revue tous les écrits et auteurs qui traitent de la question de l’abolition au cours des années 1840-1847. Cette période, qui précède de peu l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises (1848), voit se multiplier des débats et commissions parlementaires, des pétitions et articles de presse aussi bien que des livres et pamphlets sur l’émancipation des esclaves et des sujets qui s’y rattachent (le droit de visite, le rôle et l’importance des colonies pour la métropole, le rapport entre l’esclavage et l’économie, la géopolitique, etc.). Aussi n’avons-nous retenu ici qu’un petit nombre d’ouvrages qui nous semblent offrir un intérêt particulier, un nom peu présent ailleurs ou un texte moins bien connu d’auteurs célèbres. Comme on le verra, se définir par rapport à un autre, construire son image ou son argument à partir d’idées ou de traits partagés ou antithétiques est une stratégie souvent adoptée par les auteurs des textes dans ce volume, dont les résonances actuelles ne sont pas négligeables.

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper v

Des auteurs engagés dans le débat abolitionniste des années 1840 viii

Dussillion : construire et déconstruire l’image de « l’autre » social, économique, racial ou géopolitique xi

Paul Lamache et ses articles contre l’esclavage dans Le Correspondant (1843) xvi

La Pétition des ouvriers contre l’esclavage (1844) et ses commentateurs xx

Lamache et l’affranchissement des esclaves en 1847 xxv

Un texte de Schoelcher destiné au grand public et la réaction du Globe xxvi

Étienne Arago, son compte rendu du Docteur noir et la réponse de Bissette xxviii

Conclusion xxx

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS xxxiii

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE xxxv

LE DÉBAT DES ANNÉES 1840 SUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 1

Charles Joseph Dussillion, Considérations sur l’esclavage aux Antilles 3

Paul Lamache, "De l’esclavage dans les colonies françaises" 71

Pétition des ouvriers de Paris : abolition de l’esclavage 139

Adolphe Jollivet, Des pétitions de quelques ouvriers et ouvrières de Paris pour l’abolition de l’esclavage 157

Victor Schoelcher, De la pétition des ouvriers pour l’abolition immédiate de l’esclavage 169

Paul Lamache, "Affranchissement des esclaves dans nos colonies et de la condition des affranchis dans nos colonies" 185

ANNEXES 207

1 : Victor Schoelcher, "L’esclavage des nègres" 209

2 : [Adolphe Granier de Cassagnac], Paris, 18 février 215

3 : Étienne Arago, Feuilleton de La Réforme du 3 août 1846 [compte rendu du Docteur Noir] 219

4 : Cyrille Bissette, "À M. Étienne Arago" 225

TABLE DES MATIÈRES 237