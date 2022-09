Conférence de Léonard Rosmarin : « Marxisme et messianisme dans Le Testament d'un poète juif assassiné d'Elie Wiesel » (Paris & En ligne)

Séminaire "Écrivains et artistes juifs"

Conférence de Léonard Rosmarin

« Marxisme et messianisme dans Le Testament d'un poète juif assassiné d'Elie Wiesel »

19 octobre 2022, 17h-19h

Salle S002, Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 Rue Serpente, 75006 Paris





Prix Nobel de la paix en 1986, Elie Wiesel a toujours refusé le désespoir. En fait, toute son œuvre exalte le triomphe de l'esprit humain sur les forces de la dégradation et de la mort. Il en est ainsi dans un de ses romans les plus tragiques, Le Testament d'un poète juif assassiné. Le héros, Paltiel Kossover, finit par rejeter la promesse d'une société égalitaire prônée par le marxisme et embrasse avec ferveur la foi juive qu'il avait cru abandonner définitivement. Cette foi reconquise le soutient et le réconforte à la veille de son exécution. Au cours de cette conférence, Léonard Rosmarin retracera cette trajectoire circulaire.





Spécialiste de littérature franco-juive, essayiste, traducteur et romancier, Léonard Rosmarin est professeur émérite de l'Université Brock au Canada. La France l'a décoré à deux reprises pour sa contribution au rayonnement des lettres françaises en Amérique du Nord.

Possibilité de suivre la conférence en ligne : demande auprès de nelly.wolf14@gmail.com