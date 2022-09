J. André, E. Arioli, M. Vernet (éd.), Marcel Proust. Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France. Cahier 7

Marcel Proust, Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France

Cahier 7

Edité par Julie André, Emanuele Arioli, Matthieu Vernet

Rédigé en grande partie en 1909 en parallèle avec le Cahier 6, le Cahier 7 fait partie du projet précoce d’un « Contre Sainte-Beuve » à la fois narratif et critique. On y trouve ainsi, outre des descriptions de l’église de Combray et de l’abbaye de Guermantes, les premières rédactions d’épisodes qui deviendront centraux dans À la recherche du temps perdu – présentation du « petit noyau des Verdurin », rencontre du héros et de Guercy (le futur Charlus), soirée chez la princesse de Guermantes, tirade sur la « race maudite » – mais aussi une conversation entre le héros et sa mère sur Guermantes, puis sur « Sainte-Beuve et Baudelaire ».

Présentation sur le site de l'éditeur...