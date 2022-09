Laurent Martin, Histoire de la censure en France

La République démocratique, en France, garantit la liberté d’expression. Est-ce à dire que la censure n’y a plus cours ? N’existerait-elle pas sous de nouvelles formes ? Et si oui, quelle influence a-t-elle sur la société ?

Les censeurs ont toujours été attentifs aux moyens de diffusion des idées. Du XVIe au XVIIIe siècle, le contrôle de la parole affecta particulièrement l’édition. Il s’est porté ensuite, au XIXe, sur la presse et le théâtre. Puis ce fut au tour des médias audiovisuels d’être dans le viseur. Aujourd’hui, les autorités se préoccupent surtout des publications sur Internet…

Laurent Martin décrit l’histoire et le fonctionnement des appareils de contrôle culturel en France, leurs logiques et leurs acteurs, analysant les effets et contre-effets de ce contrôle sur la vie culturelle.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre premier — La censure dans la France de l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles)

I. Le XVIe siècle : la mise en place de l’appareil censorial contre les hérésies

II. Le XVIIe siècle : la raison d’État l’emporte sur la raison d’Église

III. Le XVIIIe siècle : les philosophes contre la censure ?

Chapitre II — De la Révolution française à la IIIe République (1789‑1870)

I. La censure sous la Révolution française (1789‑1799) : pas de liberté pour les ennemis de la liberté

II. Du Premier Empire au Second : permanences et mutations de la censure (1804‑1852)

III. La censure sous le Second Empire (1852‑1870) : du tour de vis au tournant libéral

Chapitre III — La censure sous la IIIe République et le régime de Vichy (1870‑1944)

I. De la IIIe République à la Première Guerre mondiale (1870‑1914) : la liberté d’expression enfin garantie ?

II. La censure pendant la Première Guerre mondiale

III. D’une guerre à l’autre, contrastes français sur le front de la censure

IV. La censure pendant la Seconde Guerre mondiale

Chapitre IV — Censure et liberté d’expression en France depuis 1945

I. Survivances et réactivation d’une censure d’État

II. Censures en société

Conclusion

Bibliographie