Colloque international

Proust en une page

Université de Toulouse, 28-29 septembre — Illiers-Combray, 1er-2 octobre 2022

Isabelle Serça

Présentation du colloque

« Proust en une page » ou une seule page pour une œuvre-monument : telle est la gageure que propose ce colloque interdisciplinaire qui réunira spécialistes de Proust et chercheurs de tous horizons. Il s’agit en effet de proposer une page de Proust (une seule !) que chaque intervenant aborde selon son domaine, ses outils d’analyse, sa sensibilité… Tous les points de vue sont possibles, aucun champ n’est exclu, rien n’est imposé, si ce n’est le corpus. L’exercice a été proposé à des Proustiens, de France et d’ailleurs, mais aussi à des philosophes, des historiens, des linguistes, des spécialistes de neurosciences, des physiciens, un plasticien, des musiciens, sans oublier des éditeurs…

Ce colloque polyphonique voudrait avant tout croiser les méthodes, les domaines et les points de vue. La manifestation s’inscrit en effet dans le prolongement du programme Idex ProusTime, qui vise à penser le temps avec Marcel Proust des sciences humaines aux sciences exactes et aux arts avec une équipe de chercheurs de domaines très différents (Voir Proust et le temps. Un dictionnaire, I. Serça éd., Le Pommier, mars 2022).

Ce colloque polyphonique suivra donc le précepte indiqué par Proust dans le Contre Sainte-Beuve : « dans les beaux livres, tous les contresens qu’on fait sont beaux ».

avec le laboratoire Patrimoine, Littérature et Histoire (PLH), La Fabrique (CIAM) de l’université Jean-Jaurès, la Société des Amis de Marcel Proust (SAMP) et l’Observatoire B2V des Mémoires